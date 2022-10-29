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Spor

Fenerbahçe'de Miha Zajc sürprizi! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Miha Zajc'ın menajerini İstanbul'a davet etti. Sloven orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

29 Ekim 2022 Cumartesi 14:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Miha Zajc sürprizi! Menajeri İstanbul'a davet edildi
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Fenerbahçe'de, Rennes maçında harika bir frikik golüne imza atan Miha Zajc'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Jorge Jesus'la pek de yıldızı barışmayan ve yeni kontrat için masaya oturmayan yıldız futbolcu için Sarı Lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenilirken, Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Zajc'ın menajerinin Dünya Kupası için verilecek aranın başlangıcı olan 12 Kasım'dan sonra İstanbul'a geleceği belirtildi.

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Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbançe, Miha Zajc ile 2 yıllık sözleşme yenileyecek.

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