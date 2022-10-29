Fenerbahçe'de, Rennes maçında harika bir frikik golüne imza atan Miha Zajc'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Jorge Jesus'a yeni sözleşme! İşte Ali Koç'un teklifi...Jorge Jesus
'la pek de yıldızı barışmayan ve yeni kontrat için masaya oturmayan yıldız futbolcu için Sarı Lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenilirken, Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği
bildirildi. Zajc'ın menajerinin
Dünya Kupası için verilecek aranın başlangıcı olan 12 Kasım'dan sonra İstanbul'a geleceği belirtildi.
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Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbançe, Miha Zajc ile 2 yıllık sözleşme
yenileyecek.