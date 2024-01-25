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Spor

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Dün oynanan RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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