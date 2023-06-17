Fenerbahçe'de Olağan Mali Kurul toplantısı başladı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan yönetici Fethi Pekin, 1552 katılımcının bulunduğunu ifade etti.

Taraftarların duygularını en iyi şekilde anladıklarını ve saygı duyduklarını belirten Fethi Pekin, şunları kaydetti:

"Futbol taraftarı bir takımın 12'nci oyuncusudur. Bir takıma gönül vermek, renkleri ile bütünleşmek taraftarlık sürecinin bir parçasıdır. Bazıları bu sevgiyi bilemez. Rekabeti yaşamak tarifsizdir. Takımımız ile adeta özdeşleştiniz. Tüm bu kattıklarınızı kelimelere dökmek imkansız." ifadelerini kullandı.

Olağan mali genel kurulda divan başkanlığına Uğur Dündar oy çokluğuyla seçildi. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantı, 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun okunması, görüşmeler ve 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun ibrası ile devam edecek.

Daha sonra bütçe ve ek bütçe, genel kurul oylarına sunulacak.