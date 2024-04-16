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Spor

Fenerbahçe'de Olympiakos mesaisi devam ediyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında sahasında Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

AA16 Nisan 2024 Salı 15:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Olympiakos mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında 18 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında futbolcular 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Olympiakos maçının son hazırlığını ise yarın akşam gerçekleştirecek.

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