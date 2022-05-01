Fenerbahçe'de önemli Ali Koç-İsmail Kartal zirvesi

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon teknik direktörünün kim olacağı sorusu henüz yanıtını bulmazken, kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Ramazan Bayramı'nın hemen ardından önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Takvim'in haberine göre, Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek. Beşiktaş derbisinin hemen öncesinde gerçekleşecek zirvede İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceği masaya yatırılacak.

Geçici olarak takımın başına getirilen İsmail Kartal çok başarılı bir süreç geçirince önümüzdeki sezon da takımda kalma durumu ortaya çıkmış, taraftar ve camianın büyük bölümü de Kartal'a destek olmuştu.

DERBİ MAÇ ÇOK ÖNEMLİ...

Tüm bunlar yaşanırken Başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile Portekiz'de bir araya gelmişti. İbrenin yavaş yavaş İsmail Kartal'a döndüğü de gelen haberler arasında. Başkan Koç ve yönetimin Beşiktaş derbisinin de kazanılması durumunda sürece daha fazla uzatmadan İsmail Kartal ile sözleşme yenileyebileceği de ifade ediliyor.