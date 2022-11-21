Fenerbahçe'de Osayi Samuel şaşkınlığı! Kararını verdi

Kadıköy'de aldığı 2-1'lik Giresunspor yenilgisine rağmen Dünya Kupası arasına en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-Lacivertli kulisler son günlerde şok bir iddia ile çalkalanıyor.

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ADA'YA ÇOK SICAK

Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde istediği forma şanslarını bulamayan Bright Osayi Samuel'in takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyor. Nijeryalı yıldıza menajeri aracılığıyla İngiltere ve İtalya'dan bazı teklifler olduğu da iddialar arasında. Daha önce Blackpool ve QPR formalarını giyen Osayi Samuel'in yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

OYNAMAK İSTİYOR

24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği de ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde çok başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. Yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği öğrenildi.

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JESUS BIRAKMAYACAK

Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör Jorge Jesus'un Brigh Osayi Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirlendi. Portekizli hocanın yoğun takvimde genç yıldızı mutlaka kullanmak istediği ve yönetime bu şekilde bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

FORMAYI KAPTIRDI

Geçen sezon takımın bankolarından biri olan Osayi Samuel sağ bekteki yerini Ferdi'ye kaptırdı. Nijeryalı yıldız bu durumdan rahatsız.