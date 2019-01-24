14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2633
  • 5,9604
  • 216.581
  • 101.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Fenerbahçe'de oynuyorsanız bu formaya layık olmalısınız'

Yassine Benzia, Ümraniyespor maçının ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, kupadaki Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yassine Benzia saha içerisindeki performansını değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.

İşte Benzia'nın maç sonu açıklamaları...

''Çok üzgünüz gerçekten. İki maçta da kırmızı kart gördük, kırmızı kartla oynamak çok zorlayıcı oluyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bu formaya layık olmalısınız.''

''Sezon başında farklı bir pozisyondaydım, o pozisyonda oynamıyorum artık. Art arda oynamıyorum ayrıca artık. 10 numara oynuyorduk, güven veriyordu bu bana ama sonra pozisyonum değişti.''

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber

Araç sahiplerini sevindiren haber

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

Venezuela ABD'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Venezuela ABD'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin

ABD'den yeni Venezuela hamlesi

ABD'den yeni Venezuela hamlesi

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'
 

POPÜLER HABERLER

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Ev yapımı ölüm makineleri

Ev yapımı ölüm makineleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA