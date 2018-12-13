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Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik Phillip Cocu'nun sözleşmesini resmen feshetti.

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Fenerbahçe'de beklenen açıklama geldi! Sarı-lacivertli kulüp, Phillip Cocu için resmi açıklamayı yaptı ve Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 28 Ekim tarihinde Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Ancak tazminat sorunu nedeniyle Hollandalı teknik adamın sözleşemsi resmi olarak feshedilemedi. Cocu ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı isimle anlaşma sağladı ve ayrıldığı resmen duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

(Sporx)

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