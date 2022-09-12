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Spor

Fenerbahçe'de Rennes maçı mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci hafta maçında deplasmanda Rennes ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rennes maçının hazırlıklarına devam edecek.

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