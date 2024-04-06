Fenerbahçe'de sakatlıklar zinciri

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sakatlıklar dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlık probleminin artmasının ardından gözler, Ertuğrul Karanlık yönetimindeki sağlık ekibine çevrildi. 16 ayrı futbolcunun sakatlık problemiyle boğuştuğu Kanarya'da söz konusu problemlerin birçoğunun darbeye bağlı sakatlık olmaması da eleştirileri beraberinde getirdi.

Bilindiği üzere Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder gibi isimler darbeye bağlı olmayan sakatlıklar geçirdi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de en fazla maç kaçıran isim 19 karşılaşmayla Rodrigo Becao oldu. Becao'yu 13'er maç ile Miha Zajc ve Joshua King takip etti. Ayrıca Serdar Aziz'in 11, Fred'in de 10 maç kaçırdığı görüldü.