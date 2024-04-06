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Spor

Fenerbahçe'de sakatlıklar zinciri

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Yaşananların ardından gözler kulübün sağlık ekibine çevrildi.

Takvim6 Nisan 2024 Cumartesi 16:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sakatlıklar zinciri
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Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sakatlıklar dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlık probleminin artmasının ardından gözler, Ertuğrul Karanlık yönetimindeki sağlık ekibine çevrildi. 16 ayrı futbolcunun sakatlık problemiyle boğuştuğu Kanarya'da söz konusu problemlerin birçoğunun darbeye bağlı sakatlık olmaması da eleştirileri beraberinde getirdi.

Bilindiği üzere Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder gibi isimler darbeye bağlı olmayan sakatlıklar geçirdi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de en fazla maç kaçıran isim 19 karşılaşmayla Rodrigo Becao oldu. Becao'yu 13'er maç ile Miha Zajc ve Joshua King takip etti. Ayrıca Serdar Aziz'in 11, Fred'in de 10 maç kaçırdığı görüldü.

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