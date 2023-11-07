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Spor

Fenerbahçe'de Salih Özcan sesleri

Trendyol Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'da forma giyen gurbetçi oyuncu Salih Özcan'ı gündemine aldı.

7 Kasım 2023 Salı 23:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Salih Özcan sesleri
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Fenerbahçe'de orta saha için yeni bir isim gündeme geldi: Salih Özcan...

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, devre arasında orta sahasını Salih Özcan ile güçlendirmek istiyor.

Orta sahada Fred'in sakatlığı, Crespo ve Zajc'ın yetersiz performansı o bölgede sıkıntıya yol açtı.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

İsmail Kartal'ın onayıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcu için önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Dortmund'un Köln'den 5 milyon euroya transfer ettiği Salih Özcan'ın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Milli oyuncu, Dortmund ile 45 maça çıkarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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