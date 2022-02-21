Milliyet 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:48

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Kulübü, sezon başı transfer döneminde MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

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FAALİYET RAPORU FARKLI

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha'nin transferleri gerçekleştirilerek, oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır" metni yer aldı.

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İşte faaliyet raporundaki o bölüm...

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