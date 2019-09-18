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Fenerbahçe'de savunma delik deşik

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıklar yüzünden sağ ve sol bekte o mevkinin futbolcusu olmayan isimler oynuyor. Stoperde de benzer bir durum olunca defans Alanya’da darmadağın oldu.

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STAR

SÜPER Lig’e görkemli bir giriş yapan Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 yenilmesi takımın en zayıf karnının ortaya çıkmasına yol açtı. Rodrigues, Kruse, Deniz (Moses) ve Muriç’ten oluşan hücum hattı ilk 3 maçta otoritelerden tam puan alırken, kendi mevkisi olmayan oyunculardan oluşan savunma son maçta delik deşik oldu. Hasan Ali’nin yokluğunda sağ açık olan Dirar sol bekte; Isla’nın sakatlığı sonrası ise Ozan sağ beke geçti. İkili Alanya’da yaptıkları büyük hatalar ile gol yenmesine neden oldu. Bu arada kaleci Altay’ın üst üste 3 hata yapması ve bir de hatalı gol yemesi endişelere yol açtı.

Ersun Yanal’a stoper sorgusu

ALANYASPOR’A yenilerek liderliği geri alma fırsatını kaçıran Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetim tarafından sorguya çekildiği ortaya çıktı. Kural hatası konusunu görüşen yönetimin Yanal’a da, “Elinde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar gibi stoperler varken, neden Jailson’da ısrar ettin. Zanka’yı çıkarınca neden stoper almadın” şeklinde sorular sorduğu öğrenidi.

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