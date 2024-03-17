Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'ye özel görev

Fenerbahçe'de son haftalarda çok da etkili olamayan ve Trabzonspor maçında da kulübeye çekilmesi planlanan Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının ardından yeniden ilk 11'e dönüyor.

İsmail Kartal, oyuncusuyla özel olarak konuşurken Edin Dzeko'nun boşalttığı alanlarda oyuncusunu görmek istediğini söyledi. Öz güven vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı oyuncusundan daha fazla kaleyi denemesini ve şutlar da çekmesini istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 12 gol attı ve 14 asist yaptı.