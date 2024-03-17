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Spor

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'ye özel görev

İsmail Kartal bu akşam oynanan Trabzonspor maçı için Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verdi.

Sabah17 Mart 2024 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'ye özel görev
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Fenerbahçe'de son haftalarda çok da etkili olamayan ve Trabzonspor maçında da kulübeye çekilmesi planlanan Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının ardından yeniden ilk 11'e dönüyor.

İsmail Kartal, oyuncusuyla özel olarak konuşurken Edin Dzeko'nun boşalttığı alanlarda oyuncusunu görmek istediğini söyledi. Öz güven vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı oyuncusundan daha fazla kaleyi denemesini ve şutlar da çekmesini istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 12 gol attı ve 14 asist yaptı.

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