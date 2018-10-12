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Fenerbahçe'de Semih Özsoy ve Burhan Karaçam tartışması

Başkan Ali Koç, kulübün finansal durumu ve takımın kötü performansının yanı sıra yönetim içinde yaşanan sıkıntılarla da uğraşıyor.

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2. Başkan Semih Özsoy ile başkan yardımcısı Burhan Karaçam arasında ciddi fikir ayrılığı, görev tanımı ve buna bağlı tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Başkan Ali Koç, kulübün finansal durumu ve takımın kötü performansının yanı sıra yönetim içinde yaşanan sıkıntılarla da uğraşıyor.

Koç’tan sonra kulübün en önemli iki ismi 2. Başkan Semih Özsoy ile başkan yardımcısı Burhan Karaçam arasında ciddi fikir ayrılığı, görev tanımı ve buna bağlı tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

İki üst düzey ve yetkili ismin yaşadığı bu gerginliğin daha da büyümesi söz konusu olsa da yönetim kurulu üyeleri araya girerek şimdilik ortamı yatıştırdı.

Yöneticiler bu iki ismi ortak noktada buluşturmak ve barıştırmak için çalışsa da bu konuda henüz istediği neticeyi alamadı.

(Milliyet)

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