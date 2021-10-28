İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,61
  • EURO
    11,1451
  • ALTIN
    556.674
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı
Spor

Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:00
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.