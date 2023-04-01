Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı.

Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan (54) gerisinde 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

VALENCİA YETİŞTİ



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek.

Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı.

Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.

SINIRDA 8 İSİM



Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe'nin derbide muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia.