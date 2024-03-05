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Spor

Fenerbahçe'de stoper yarışı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de 6 stoper oyuncusu forma için mücadele veriyor.

Türkiye5 Mart 2024 Salı 14:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de stoper yarışı
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Becao ve Djiku'nun eş zamanlı sakatlığıyla çıkmak zorunda kalan Fenerbahçe'de şimdi iki forma için tam altı isim mücadele ediyor.

KABUS SONA ERDİ

Yıllardır en büyük sıkıntıyı stoper mevkiinde yaşayan Fenerbahçe, Ali Koç döneminde en çok transferi de bu bölgeye yapmıştı. Koç başkanlığında 14 stoper transfer eden sarı lacivertlilerde Peres henüz üçüncü maçta sakatlanıp sezonu kapattı. Sonrasında da Becao ile Djiku sakatlar kervanına katıldı.

Öyle bir an geldi ki, Fenerbahçe; Samet, Avrupa kadrosunda olmadığı, Serdar Aziz de sakatlandığı için Konferans Ligi'ndeki son maçlarında Oosterwolde-Yusuf Akçiçek, Yusuf Akçiçek-İsmail ikilisiyle oynarken grubu Djiku-Oosterwolde'ye kapattı.

ÇAĞLAR'IN YERİ GARANTİ

Devre arasında Samet'i gönderen Fenerbahçe, önce Bonucci, sonra Çağlar Söyüncü takviyesi yaparak savunmasını güçlendirirken, Djiku ile Becao'nun da sakatlıktan kurtulmasıyla Serdar Aziz dâhil beş üst düzey stopere sahip oldu. Oosterwolde'nin de aday olduğu bu mevkide İsmail Kartal'ın tercih edebileceği altı isim iki forma için kıyasıya bir yarış içinde.

Çağlar'dan vazgeçmeyi düşünmeyen İsmail Kartal, bu oyuncunun yanında Becao'yu görevlendirip, diğer isimleri rotasyonda kullanmayı planlıyor.

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