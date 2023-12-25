İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2023 Pazartesi / 13 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2521
  • EURO
    32,0261
  • ALTIN
    1929.74
  • BIST100
    7384.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Süper Kupa hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de Süper Kupa hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 29 Aralık'ta oynanacak olan Süper Kupa finali için hazırlıklarına Samandıra'da başladı.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 15:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Süper Kupa hazırlıkları başladı
ABONE OL

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda hücum varyasyonları gerçekleştirdi. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün Galatasaray ile oynanan derbi maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.