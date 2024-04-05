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Spor

Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmayacak ve maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'da olacak.

5 Nisan 2024 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar
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Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe, maç öncesi yeni bir karar daha aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'a karşı U-19 takımıyla sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin, pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi.

EROL BİLECİK NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız. Süper Kupa maçı 90 dakika sürmeyecek."

FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTİYOR!

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere ve oyuncuların tamamı Süper Kupa maçına çıkmak istiyor.

Haberde, yönetimin oyuncuların bu isteğine karşın karşılaşmaya U-19 takımıyla sahaya çıkma konusunda kararlı olduğu ve bu kararı oyunculara da ilettiği belirtildi.

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa'nın oynanacağı gün olan Pazar gününe de antrenman konulduğu aktarıldı.

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