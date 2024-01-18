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Spor

Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi

Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 15:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Adanaspor müsabakasında ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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