Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör arayışı devam ediyor. Hoca adayları arasında, 2022- 23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus ismi gündeme gelmişti. Portekizli çalıştırıcı Türkiye'den teklif aldığını iddia etmişti. Al Nassr ile şampiyonluk yaşayan kurt hoca, Suudi Arabistan ekibiyle yollarını ayırdı. Al Nassr'ın paylaşımında, "Teşekkürler Jesus, Al Nassr için verdiğin her şey adına... Taraftarlarımız her zaman hatırlayacak. Kahraman olarak anılacaksın" denildi.

LİGİ BİLEN YABANCI HOCA

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başarılı teknik adam ile görüşmediklerini açıklamıştı. Ancak gelen bilgilere göre Jesus'un boşa çıkmasıyla birlikte tekrardan Fenerbahçe ihtimali belirdi. 71 yaşındaki Jesus'un, 'Ligi bilen, yabancı ve tecrübeli hoca' beklentisini karşılaması en büyük artı olarak gösteriliyor. Portekizli hoca daha önce ülkesi basınından A Bola'ya verdiği röportajda, "Fenerbahçe taraftarları hayal kurabilir mi? Evet, kurabilirler. Zaten ilgi vardı ve sadece Fenerbahçe'den değil.

2.23 PUAN ORTALAMASI

Başka bir Türk kulübü de bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük kulüp var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ve bu üç kulüpten ikisi benimle iletişime geçti. İkinci kulübe gelince, o hala bir sır" ifadelerini kullanarak teklif aldığını öne sürmüştü. 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'ni başında 53 karşılaşmaya çıkan deneyimli hoca 36 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı. Jesus maç başına 2.23 puan ortalaması yakalamayı bilmişti. Başarılı hoca ayrıca F.Bahçe ile Türkiye Kupası kazanarak, camiadaki 12 yıllık kupa hasretini bitirmişti.