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Spor

Fenerbahçe'de tarihi karar! 'Atatürk Stadyumu' için yetki resmen verildi

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantısında yönetime stadın isminin 'Atatürk Stadyumu' olması için yetki verildi.

9 Eylül 2023 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de tarihi karar! 'Atatürk Stadyumu' için yetki resmen verildi
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da düzenlenen kongrede yapılan oylamada, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesi oylandı ve karar oy birliğiyle kabul edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oylama öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SARACOĞLU AİLESİ 'LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN' DEDİ"

"Saat 15.39 itibariyle kongreye katılım rakamı 8 bin 500'ün üzerindeydi. Bugün birkaç kişiden 'Şükrü Saracoğlu ismi ne olacak?' sorusu aldım. Biz Saracoğlu ailesiyle görüştük. Aileyle bir saat konuştuktan sonra konuyu açmak istediğimde Yılmaz Bey, konuyu açtırmadı bile ve 'Lütfen gerekeni yapın' dedi. Ne demek istediklerini de gayet iyi anladık."

"FENERBAHÇE'DE SARACOĞLU İSMİ YAŞATILACAK"

"Saracoğlu ismi Fenerbahçe'nin dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır. Bundan zerre kadar şüpheniz olmamasını rica ederim."

"MURAT ÜLKER'E TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Murat Ülker'i de ziyaret ettik ve niyetimizi anlattık. O da konuya sıcak baktığı için kendisine teşekkür ederim."

"ONAY SÜRECİ İÇİN DEVLETİMİZİN KAPISINI ÇALACAĞIZ

"Muhtelif görüşler oldu, stadımıza nasıl sponsor olacak soruları oldu. İçiniz rahat olsun, biz her şeyi düşündük. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata'sına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe Kulübü'nün stadının isminin Atatürk olması gerektiğini düşünerek bu öneriyi sizlerin önüne getirdik. Buradaki oylamanın ardından gereken onay süreci için devletimizin kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok."

  • Fenerbahçe
  • Atatürk Stadyumu
  • Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu

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