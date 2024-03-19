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Spor

Fenerbahçe'de tarihi karar KAP'a bildirildi!

Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 günü Olağanüstü Genel Kurulu düzenleneceğini KAP'a bildirdi.

19 Mart 2024 Salı 15:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de tarihi karar KAP'a bildirildi!
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Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 günü Olağanüstü Genel Kurulu düzenleneceğini KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertliler, bu toplantıda ligden çekilmeyi oylayacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun , 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir"

Gündem:

1-Açılış,

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3-Saygı Duruşu,

4-İstiklal Marşı,

5-17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6-Kapanış."

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