1 Mart 2026 Pazar
  • Fenerbahçe'de Tedesco gelişmesi! Takımın başında olmayacak
Spor

Fenerbahçe'de Tedesco gelişmesi! Takımın başında olmayacak

Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındı. Deneyimli teknik adam Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında yer alamayacak.

1 Mart 2026 Pazar 18:59
Fenerbahçe'de Tedesco gelişmesi! Takımın başında olmayacak
Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle hastanede müşahede altına alındığını açıkladı. Sarı lacivertliler, İtalyan teknik adamın bu akşam oynanacak Antalyaspor mücadelesinde takımın başında yer alamayacağını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.

Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

