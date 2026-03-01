Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle hastanede müşahede altına alındığını açıkladı. Sarı lacivertliler, İtalyan teknik adamın bu akşam oynanacak Antalyaspor mücadelesinde takımın başında yer alamayacağını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Bilgilendirme
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.
Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"