Fenerbahçe'de Teodosic heyecanı

ABD basınına açıklamada bulunan Teodosic, az süre aldığı takımındaki rolüne alışmanın kendisi için zor olduğunu belirttti.

Sırp yıldız, "Kesinlikle burada kalmayacağım. Gelip burada oynamanın nasıl bir şey olduğunu görmek istedim ve fark ettim ki Avrupa'da oynamak benim için daha keyifli. Bu yüzden kesinlikle Avrupa'ya döneceğim. Bu, sezon içinde mi yoksa sezon sonunda mı olur, bilmiyorum. Göreceğiz" dedi.

O SEVDA BİTMİYOR

Teodosic, Rusya ekibi CSKA Moskova'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçen yıl Los Angeles Clippers ile sözleşme imzalamıştı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Adı o dönem Fenerbahçe ile de anılan ve NBA'e gittiği günden bu yana birçok sakatlık da yaşayan 31 yaşındaki Sırp basketbolcu, Clippers'ta bu sezon çıktığı 8 maçta 2,9 sayı, 1,8 ribaunt ve 2,3 asist ortalamaları tutturdu.

FENER'E GELECEK Mİ

Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile görüşme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu transfer harekatının ise nasıl sonuçlanacağı şimdiden merak konusu.

(İnternet haber)