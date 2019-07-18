Fenerbahçe yeni sezon öncesinde Tolga Ciğerci ile ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutma kararı aldı ve imzalar atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin 18 Temmuz Perşembe günü bir yıl daha uzatıldığı yer aldı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ancak geçen sezon resmi maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci, bu anlaşma sonrasında 2020 yılının Mayıs ayına kadar, sarı-lacivertli takımda kaldı.

Fenerbahçe'nin Boluspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve bir gol atan Tolga Ciğerci ile yapılan yeni anlaşmada da maç başına ücret alacağı ve sabit ücretinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.