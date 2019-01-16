Fenerbahçe'de transferler yine gecikti

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oldukça kötü bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de ikinci devre için transfer çalışmaları sürse de henüz beklenen takviyeler gerçekleşmiş değil. Geçtiğimiz senelerde de kamp dönemlerine yeni oyuncuları yetiştiremeyen Sarı-Lacivertliler, bu devre arası transfer döneminde de benzer durumu yaşadı.

"GÖZÜMÜZÜ KARARTACAĞIZ" DENİLDİ AMA...

Her ne kadar birçok açıdan önünde çok zorluk olsa da başkan Ali Koç'un "Gerekirse gözümüzü karartacağız" dediği bu transfer döneminde de sadece diğer ihtiyaçlara göre çok büyük aciliyeti olmayan stoper mevkisine Sadık Çiftpınar takviyesi yapıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler'de ligin ve kupa maçlarının başlamasına çok kısa bir süre kalan başka bölgelere transfer yapılamaması taraftarların tepkisine neden oldu.

Teknik Direktör Ersun Yanal da bu durumdan dolayı mutsuz olurken, kulübün içinde bulunduğu tüm şartları bildiği için eldeki oyuncuların performansını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Başkan Ali Koç'un da bu durumdan ötürü rahatsızlık içinde olduğu ve bugünkü "Camiaya Sesleniş" programında transferlerin zamanında neden yapılamadığını tüm gerçekleriyle anlatmayı planladığını öğrenildi. Fenerbahçe'nin transfer yapamamasına sebep olan gerekçelerde ise 3 başlık öne çıkıyor:

1 - KULÜBÜN İÇİNDE BULUNDUĞU MADDİ ZORLUKLAR:

Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu maddi zorluklar başkan Ali Koç ve yönetiminin üstünde çalıştıkları en önemli konu. Bu durum transferlerin gecikmesindeki en büyük engel olarak göze çarparken FFP'nin de getirdiği baskı, hamle yapma imkanını iyice kısıtlıyor.

2 - YABANCI KONTENJANINDAKİ DOLULUK

Yaz döneminde birçok transfer yapan Sarı-Lacivertliler'de yabancı sayısı tamamen dolmuş durumda. Hatta 14 kişilik kontenjana ek olarak Carlos Kameni'nin bile kontratı devam ediyor. Ancak Kamerunlu eldivenin lisansı, kontenjan nedeniyle dondurulmuştu.

İlk yarıda takım olarak geçirilen kötü performans sonrası, Aatif ve birkaç isim dışında yabancı oyunculara gelen hiçbir teklif de yok.Fakat Aatif da dahil olmak üzere gönderilmek istenen hiçbir futbolcu, ayrılmaya kesinlikle yanaşmıyor.Bu durumda da pek çok ismin kontatının sona ereceği yaz dönemi Fenerbahçe'nin elinin rahatlayacağı dönem olarak göze çarpıyor.

3 - LİGDEKİ POZİSYON CAZİBEYİ DÜŞÜRDÜ

Fenerbahçe, henüz transfer yapamasa da pek çok isimle devre arasında temas kurdu. Hatta bazı oyuncuların kulüpleri ile de olumlu anlamda mesafe kaydedildi. (Habertürk)