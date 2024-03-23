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Spor

Fenerbahçe'de tüm eski başkanlarla kritik görüşme!

Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara, kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti.

23 Mart 2024 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de tüm eski başkanlarla kritik görüşme!
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Fenerbahçe, 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından önce iftar yemeğinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar yemeği düzenleyecek.

Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği belirtildi.

CAMİADA 2 NİSAN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

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