Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçeli futbolcular, antrenman sonrasında tesislerde kampa girdi.