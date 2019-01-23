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Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Ümraniyespor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
 
Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
 
Fenerbahçeli futbolcular, antrenman sonrasında tesislerde kampa girdi.

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