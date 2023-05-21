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Spor

Fenerbahçe'de Valencia düğümü çözülüyor

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia, bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Süper Lig'de attığı 28 golle takımının gol yükünü çeken Ekvadorlu yıldızın gelecek sezon sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe'nin, mukavelesini uzatmak için görüşmelerde bulunduğu golcü oyuncuya yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.

21 Mayıs 2023 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Valencia düğümü çözülüyor
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Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Enner Valencia için görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'de taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de Enner Valencia'nın durumu...

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Valencia, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de gol krallığında 28 golle zirvede yer alan, toplamda resmi maçlarda 32 gole ulaşarak rekorlar kırmaya devam eden Ekvadorlu yıldız, her açıklamasında geleceğiyle ilgili sorulara, "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" şeklinde yanıt veriyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre Valencia ve Fenerbahçe'nin, yeni sözleşme konusunda görüşmelerine devam ettikleri bildirildi. 33 yaşındaki forvete 2 yıl için Fenerbahçe'nin, toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi.

Tarafların sezon sonunda ortak noktada buluşacakları tahmin ediliyor.

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