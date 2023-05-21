Fenerbahçe'de Valencia düğümü çözülüyor

Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Enner Valencia için görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'de taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de Enner Valencia'nın durumu...

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Valencia, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de gol krallığında 28 golle zirvede yer alan, toplamda resmi maçlarda 32 gole ulaşarak rekorlar kırmaya devam eden Ekvadorlu yıldız, her açıklamasında geleceğiyle ilgili sorulara, "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" şeklinde yanıt veriyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre Valencia ve Fenerbahçe'nin, yeni sözleşme konusunda görüşmelerine devam ettikleri bildirildi. 33 yaşındaki forvete 2 yıl için Fenerbahçe'nin, toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi.

Tarafların sezon sonunda ortak noktada buluşacakları tahmin ediliyor.