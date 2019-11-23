Fenerbahçe'de Vedat'tan sonra Mevlüt de kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Mevlüt Erdinç Malatya kafilesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Mevlüt Erdinç Malatya kafilesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.
Detaylar birazdan...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.