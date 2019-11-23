Fenerbahçe'de Vedat'tan sonra Mevlüt de kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'ye bir şok daha! Mevlüt Erdinç Malatya kafilesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.