Fenerbahçe'de Victor Moses depremi!
Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yapılan tetkiklerden sonra Moses’in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.
Moses, dünkü maçta bir penaltı golü atmış, bir penaltıdan da yararlanamamıştı.
TRT Spor
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