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Fenerbahçe'de Victor Moses depremi!

Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Yapılan tetkiklerden sonra Moses’in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.
 
Moses, dünkü maçta bir penaltı golü atmış, bir penaltıdan da yararlanamamıştı. 
 
TRT Spor

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