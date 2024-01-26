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Spor

Fenerbahçe'de yedek kulübesi etkisi!

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcuların yaptığı katkı dikkat çekiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yaptığı hamlelerle kritik maçlardan puanlar çıkarmayı başardı.

Sabah26 Ocak 2024 Cuma 14:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yedek kulübesi etkisi!
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Ecel terleri döktüğü RAMS Başakşehir karşısında oyuna sonradan giren Michy Batshuayi'nin penaltısıyla altın değerinde bir galibiyet alan Fenerbahçe'yi yedek kulübesi kurtardı.

Kilidi açmakta zorlandığı anlarda devreye giren teknik direktör İsmail Kartal, ustalığını konuşturuyor. Yaptığı değişiklikler nedeniyle son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan deneyimli çalıştırıcı, kulübeden giren isimlerden aldığı 6 gol-6 asistlik katkıyla ligin en iyi teknik direktörü oldu. Kulübeden gelenler, geride kalan 22 maçın 8'inde tam 9 puan kazandırdı ve zirve yolunda can verdi.

6 FUTBOLCUDAN ALTIN DEĞERİNDE KATKI

Altı farklı futbolcunun sonradan oyuna girip tabelaya katkıda bulunduğu Fenerbahçe'de 2 gol-2 asistlik karnesiyle İrfan Can Kahveci ile 2 gol-1 asistlik performansıyla Michy Batshuayi ön plana çıktı. Joshua King fileleri 1 kez sarsarken, 1 de gol pasıyla desteğini gösterdi. Sebastian Szymanski ise ağları 1 defa havalandırdı. İsmail Yüksek ile Mert Hakan da sonradan sahaya girip 1'er asist gerçekleştirdi.

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