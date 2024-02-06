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Spor

Fenerbahçe'de yedekler İsmail Kartal'dan forma bekliyor

Bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da iddialı olan Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki isimler teknik direktör İsmail Kartal'dan forma bekliyor.

Fanatik6 Şubat 2024 Salı 09:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yedekler İsmail Kartal'dan forma bekliyor
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Yarıştığı 3 kulvarda da başarıyla devam eden Fenerbahçe, kupada Çarşamba günü Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Türkiye Kupası'nda bir önceki turda oynanan Adanaspor maçında sahaya rotasyonlu kadroyla çıkmıştı.

YEDEKLER FORMA BEKLİYOR

Son haftalarda ilk 11'de fazla şans bulamayan isimler bu nedenle Gaziantep karşılaşmasında kendilerine forma gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

BAZI OYUNCULAR DİNLENDİRİLECEK

Kartal'ın çarşamba günü oynanacak mücadelede yine bazı oyuncuları dinlendireceği ancak Adanaspor maçındaki kadar büyük bir rotasyon planlamadığı öğrenildi.

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