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Spor

Fenerbahçe'de Zahavi çılgınlığı

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi, Instagram üzerinden sarı lacivertliler için yorum yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, İsrailli golcü için yorum yağdırdı. Zahavi'nin sarı lacivertli kulüple yapacağı sözleşmenin detayları da belli oldu.

06 Eylül 2020 Pazar 09:57 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 10:16
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Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Eran Zahavi, Instagram üzerinden sarı lacivertliler için mesaj verdi.

"Come to Fenerbahçe" yorumları üzerinde bir paylaşımda bulunan İsrailli yıldız, "Eğer 500 bin yorum alırsa neden olmasın, hadi deneyelim?" ifadesini kullandı

Bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlar Zahavi'nin fotoğrafına yorum yağdırmaya başladı.

KONTRATINI FESHETTİ

Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan hücum oyuncusu Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan kontratını feshetmişti.

Il Giornale'den Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde sona çok yakın. İsrailli yıldız, 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve sezon başına 1.5 milyon euro net ücret alacak. Son detaylar görüşülüyor.

Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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