Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle ilk aday

Galatasaray ile Fenerbahçe 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek Fenerbahçe ise U19 takımıyla finale çıkacak. Sarı-lacivertlilerin sahaya 9 kişiyle çıkacağı ve 3 oyuncunun sakatlık sebebiyle saha kenarına gelmesiyle maçın 3-0 hükmen Galatasaray lehine sonuçlanacağı iddia ediliyor.

İLK ADAY ZEKİ MURAT GÖLE

Fenerbahçe'de takımın başında İsmail Kartal yer almayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Murat Zeki Göle ilk aday.