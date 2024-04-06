İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle ilk aday
Spor

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle ilk aday

Fenerbahçe, Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkmaya hazırlanırken takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alabileceği belirtildi.

6 Nisan 2024 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle ilk aday
ABONE OL

Galatasaray ile Fenerbahçe 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek Fenerbahçe ise U19 takımıyla finale çıkacak. Sarı-lacivertlilerin sahaya 9 kişiyle çıkacağı ve 3 oyuncunun sakatlık sebebiyle saha kenarına gelmesiyle maçın 3-0 hükmen Galatasaray lehine sonuçlanacağı iddia ediliyor.

İLK ADAY ZEKİ MURAT GÖLE

Fenerbahçe'de takımın başında İsmail Kartal yer almayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Murat Zeki Göle ilk aday.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.