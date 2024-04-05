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Spor

Fenerbahçe'den 18 takıma bedel performans! 128 golle en çok gol bulan Türk takımı

Fenerbahçe bu sezon sergilediği performansla kırılması zor rekorlara imza attı. Sarı lacivertli ekip, bu sezon 59 gol bulurken ligde yer alan 18 ekipten daha fazla ağları sarstı. İşte detaylar...

Sabah5 Nisan 2024 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 18 takıma bedel performans! 128 golle en çok gol bulan Türk takımı
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Ligden çekilme, Türkiye Kupası'na katılmama ve Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkma gibi yönetimsel kararların gölgesinde Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, bu sezon hücum hattıyla fark yaratıyor.

18 TAKIMA BEDEL

Transfer döneminde ileri uçtaki isimlerini tamamen yenilemesine rağmen, 31 haftada Süper Lig'in en çok gol atan (83) ekibi olan sarıl acivertlilerin forvetleri de fileleri 59 kez havalandırıp toplam golün yüzde 73'ünü kaydetti. Böylelikle ligde lider Galatasaray (69) hariç diğer 18 takımdan daha fazla fileleri sarstı.

TAŞIYICI KOLONLAR

37 yaşındaki Edin Dzeko, 19 golle hem krallıkta hem de takımda başı çekiyor. Kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci (10) ile birlikte 9'ar golle Michy Batshuayi, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic; Fenerbahçe adına sezonun taşıyıcı kolonları oldu.

8 İSİMDEN 7'Sİ KATKI VERDİ

Kiralık gelen Serdar Dursun ağları 2 defa bulurken, Joshua King de 1 kez sevindi. Böylelikle 8 hücum oyuncusunun 7'si skor katkısı verirken, yalnızca Kent tabelayı değiştiremedi. Bu oyuncuların dışında Osayi 3 gol atarken, Mert Hakan, Fred ve Djiku ağları 2 defa sarstı. Ferdi ve Mert Müldür bu sevinci 1 kez yaşadı.

128 GOLLE TARİHİ PERFORMANS

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği 128 golle, Türk takımları arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu sayıya 48 maçta ulaşırken, rekor 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999- 2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-23 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu. 1988-89 sezonunda 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe böylece tüm kulvarlarda en çok gol bulan Türk takımı ünvanını da almış oldu.

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