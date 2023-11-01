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Spor

Fenerbahçe'den 2 kötü haber! Fred ve Becao'nun durumu belli oldu

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre; Becao'nun Hamstring grubundan tendon kopması, Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği duyuruldu.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 2 kötü haber! Fred ve Becao'nun durumu belli oldu
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Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

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