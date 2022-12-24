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Spor

Fenerbahçe'den 48 sayı fark

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Rize Belediyespor'u 98-50 yendi.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 48 sayı fark
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Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 31-14 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 59-27 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 79-38 önde bitirdiği mücadeleden 48 sayı farkla 98-50 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Kayla McBride, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Marie Elise Benson, 23 sayı üretti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, 10. galibiyetini aldı, Rize Belediyespor ise 11. yenilgisini yaşadı.

  • Fenerbahçe
  • Rize Belediyespor
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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