Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe transferini duyurdu
Fenerbahçe, Aatıf'ın Çaykur Rizespor'a 'bonservisi' ile transferinin tamamlandığını duyurdu.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Kulübümüz, Aatif Chahechouhe’nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır.
Chahechouhe’ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ "
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