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Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe transferini duyurdu

Fenerbahçe, Aatıf'ın Çaykur Rizespor'a 'bonservisi' ile transferinin tamamlandığını duyurdu.

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İşte resmi siteden yapılan açıklama: 
 
Kulübümüz, Aatif Chahechouhe’nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır.
 
Chahechouhe’ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.
 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ "

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