Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe transferini duyurdu

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Kulübümüz, Aatif Chahechouhe’nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır.

Chahechouhe’ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ "