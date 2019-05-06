Fenerbahçe'den, Başakşehir’in üç yıldızına kanca

KASIMPAŞA maçını kazanarak rahat bir nefes alan F.Bahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan F.Bahçe’de Başkan Ali Koç transferde büyük bombaların peşinde. Koç, Başakşehir forması altında bu sezon harikalar yaratan stoper Epureanu, sağ açık Edin Visca ve ön libero Mahmut Tekdemir’i kadrosuna katarak rakiplerine gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

SEZON SONUNDA MASAYA

Ersun Yanal da üç ismin transfer edilmesine onay verdi. Görüşmeler menajer üzerinde devam ediyor. Epureanu, Visca’nın Başakşehir ile sözleşmesi 2020 yılının Haziran ayında bitiyor. Mahmut’un ise kulübü ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Lacivertli yönetim 3 oyuncunun bonservisi için Başakşehir’e paket bir teklif sunmayı planlıyor. Teklif sezon sonunda...

Akşam