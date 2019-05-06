24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9887
  • 6,7125
  • 246.741
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den, Başakşehir’in üç yıldızına kanca

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girecek F.Bahçe, Başakşehir’in üç yıldızı Epureanu, Visca ve Mahmut’u kadrosuna katmayı hedefliyor. Paket bir teklif sunulacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KASIMPAŞA maçını kazanarak rahat bir nefes alan F.Bahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan F.Bahçe’de Başkan Ali Koç transferde büyük bombaların peşinde. Koç, Başakşehir forması altında bu sezon harikalar yaratan stoper Epureanu, sağ açık Edin Visca ve ön libero Mahmut Tekdemir’i kadrosuna katarak rakiplerine gövde gösterisi yapmayı planlıyor. 
 
SEZON SONUNDA MASAYA
 
Ersun Yanal da üç ismin transfer edilmesine onay verdi. Görüşmeler menajer üzerinde devam ediyor. Epureanu, Visca’nın Başakşehir ile sözleşmesi 2020 yılının Haziran ayında bitiyor. Mahmut’un ise kulübü ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Lacivertli yönetim 3 oyuncunun bonservisi için Başakşehir’e paket bir teklif sunmayı planlıyor. Teklif sezon sonunda...
 
Akşam

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

20 gündür kayıptı, acı haber geldi

20 gündür kayıptı, acı haber geldi

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de ateşkes sağlandı

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

Başkan Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

YSK’da karar haftası

YSK’da karar haftası
 

POPÜLER HABERLER

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Suç oranı düştü, hapishane mülteci evi oldu...

Suç oranı düştü, hapishane mülteci evi oldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA