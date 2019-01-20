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Fenerbahçe'den Benzia ve Mehmet Ekici kararı

Bursaspor maçı için planını hazırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, sabır tüketen Benzia'yı kulübeye çekecek. Yerine formayı Mehmet Ekici giyecek.

  • Sabah
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Antalya kampında, "İkinci yarının zirve takımı olacağız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak Bursaspor karşılaşmasında operasyona başlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kupada kaybedilen Ümraniyespor maçındaki performansından memnun kalmadığı Yassine Benzia'yı kulübeye çekecek. Yanal, Bursa deplasmanında orta alanın ön tarafında Mehmet Ekici'yi kullanacak. Yanal'ın özellikle Benzia'nın temposundan memnun olmadığı ve bu nedenle lig maçlarındaki sertliği kaldıramayacağını düşündüğü için oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi.

FREY BİR ADIM ÖNDE

Fenerbahçe'de sezonun formsuz ismi Slimani, Bursa deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Bursaspor maçı öncesinde santrforda kime görev vereceğine kesin karar vermedi. Ancak tecrübeli teknik adamın fiziksel devamlılığı nedeniyle Frey ile başlamayı doğru bulduğu ve skorun gidişatına göre Soldado'yu silah olarak oyuna sürmeyi planladığı kaydedildi.

İSABETLİ ŞUTU YOK

Benzia, bir hücum oyuncusu olarak sezonun ilk yarısı boyunca rakip kalelere isabetli şut gönderemeyerek son derece ilginç bir istatistiğe imza attı. 

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