İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Cumhuriyetin 100. yılı için anlamlı kampanya
Spor

Fenerbahçe'den Cumhuriyetin 100. yılı için anlamlı kampanya

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı için Türkiye'nin 81 ilindeki 81 çocuğa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1 çocuğa Cumhuriyet bursu verileceğini açıkladı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Cumhuriyetin 100. yılı için anlamlı kampanya
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir milletin eşsiz fedakarlığı, tarifsiz emeği, tanımsız adanmışlığı ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını, ülkemize olan inancımızla büyük bir coşku ve umutla kutluyoruz. Atamızdan aldığımız 'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez' bilinciyle ülkesinin değerlerini ve milli duruşu benliğinde taşıyan, bu güzel ülke için sorumluluklarını gururla sahiplenen, binlerce sporcunun yetişmesinde ve bayrağımızın göndere çekilmesinde pay sahibi olan dünyanın en büyük spor kulübü olarak; bir avuç toprağı vatan yapan ve bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden tarihimizin mirasına olan bağlılığımızla, Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, ülkemizin 81 ilindeki 81 evladımıza ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 1 çocuğumuza, Cumhuriyet bursu vereceğimizi açıklıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Bir avuç toprağı kanlarıyla vatanımız yapanlara sonsuz minnet ve saygılarımızı sunuyoruz!" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle sürdü:

"Kulübümüzün, TEV ile hayata geçirdiği bu adımın bir parçası olmak isteyen her bir taraftarımızı, takım fark etmeksizin tüm sporseverleri ve vatandaşlarımızı projemize katkıya davet ediyoruz! Bu güzel ülkenin kıymetli evlatları, Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun, Fenerbahçe arması size fener olsun! Sonsuza dek, Cumhuriyet!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.