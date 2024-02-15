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Spor

Fenerbahçe'den duran toplara özel çalışma

Sezon başından beri duran topu en fazla Fenerbahçe kullanmasına rağmen bu anlamda sonuç alınamıyor. Sarı lacivertli takım duran toplara özel bir çalışma yapıyor.

Fanatik15 Şubat 2024 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den duran toplara özel çalışma
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Fenerbahçe, ligde maç başına 6.5 korner kullanıyor. Ayrıca ceza sahası çevresinden en çok serbest vuruş kazanan takımlardan biri konumunda. Buna rağmen Sarı Lacivertliler, ligin duran topları en kötü kullanan ekipleri arasında yer alıyor.

Son Alanyaspor mücadelesinde de 9 korner kazanılmasına rağmen rakip kalede tehlike yaratılamadı.

GEREKİRSE BU ALANDA UZMAN BİR İSİM KATILACAK

İsmail Kartal bu nedenle idmanlarda duran top organizasyonlarına ağırlık verdi. Gerekirse teknik ekibe bu alanda uzman bir ismin katılabileceği de öğrenildi.

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