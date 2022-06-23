Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Takımı Portekizli deneyimli antrenör Jorge Jesus'a emanet eden sarı lacivertliler, yerli futbolcu transferinde atağa kalktı.

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EMRE MOR İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre; Konyaspor'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakçı ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'de yeni hedef Emre Mor... Sarı lacivertliler Volkan Demirel yönetiminde geçtiğimiz yıl formunu yeniden yükselten Emre için kulübü Karagümrük'e resmi teklif yaptı.

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26 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST

24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 26 maçta 5 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.