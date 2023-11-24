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Spor

Fenerbahçe'den eski yöneticilerine teşekkür mesajı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, daha önce başkanlık ve yöneticilik yapmış olup MHK'ya karşı ortak bildiri yayınlayan isimlere teşekkür etti.

24 Kasım 2023 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den eski yöneticilerine teşekkür mesajı!
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Fenerbahçe Kulübü, başkanlık ve yöneticilik yapmış 43 ismin yayınladığı ortak bildiri dolayısıyla açıklama yapan yöneticilere teşekkür etti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tarihi boyunca tüm başarılarını sonsuz emek, fedakarlıkla elde eden, hedeflerinin hikayesinde her zaman alın terinin izi olan Fenerbahçemiz, bu sezon da hem saha içinde hem de saha dışında önemli bir mücadele veriyor.

Futbol Takımımızın sahada armamız uğruna verdiği mücadele ve Kulübümüzün Fenerbahçe'ye yapılan adaletsizlikler için ortaya koyduğu duruş, bu sezon milyonlarca Fenerbahçeli'nin geri dönülmez gerçeği olarak yaşanıyor.

Tüm bu gündem doğrultusunda her şeyin farkında ve Fenerbahçe'nin yanında olarak gerçekleri haykıran,

"Fenerbahçe'nin ve ortaya koyduğu mücadelenin yanındayız!" diyen,

Bir yumruk olup Fenerbahçemize güç olan Sarı Lacivertimize hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilerimizin imzalarıyla duyurdukları desteklerine teşekkür ederiz.

Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan öteye gitmez."

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