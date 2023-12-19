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Spor

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu resti! ''Teklif getirmeyin''

Fenerbahçe'de yıldız isim Ferdi Kadıoğlu için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, birçok talibi olan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun menajerlik şirketinin yetkilileriyle bir araya geldi. İşte detaylar...

Sabah19 Aralık 2023 Salı 09:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu resti! ''Teklif getirmeyin''
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Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

Kanarya'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla fark yaratan birçok yıldızın talibi bulunuyor. Her geçen gün takımdaki bazı futbolculara olan talepler artıyor.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz sezonki müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu için art arda gelen teklifler Sarı-Lacivertli yönetimi rahatsız etti.

Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Ferdi Kadıoğlu'nun menajerlik şirketi Wasserman'ın yetkilileri ile bir araya geldi.

"TEKLİF GETİRMEYİN"

Görüşmede Fenerli kurmayların, "Teklifler var ancak biz bununla ilgilenmiyoruz. Oyuncumuzun da kafasının karışması en son isteyeceğimiz şey. Bu yüzden sezon sonuna kadar ne bize ne de Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifleri iletmeyin." dediklerini öğrenildi.

Ferdi ile başta Milan, Inter ve Borussia Dortmund olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor. Fenerbahçe, Ferdi için kapıyı 25 milyon Euro'dan aşağı bir rakama açmayı düşünmüyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 22 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asiste imza atarken 1873 dakika sahada kaldı.

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