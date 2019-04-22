Fenerbahçe'den Galatasaray'a Babel çalımı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon başında yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivetliler, transferde titiz davranacak.

Sezon sonunda 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da kadronun önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi ise ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel.

Takvim'in haberine göre, sezon sonunda Fulham ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldıza yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ile birlikte imza parası da öneren Fenerbahçe, bu transfer için Dirk Kuyt kozunu da devreye soktu. Yıldız oyuncunun menajeri ile görüşen Comolli'nin ardından Kuyt da Babel ile temas kurdu.

Babel'e Fenerbahçe'deki günlerinden bahseden Kuyt, yıldız futbolcuya "Kadıköy'ün havası bambaşkadır. Seni orada el üstünde tutarlar. Takımı için savaşan her oyuncu için taraftar da savaşır" mesajını ilettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin gerekirse imza parasında bir miktar artışa gidebileceği de bildirildi.

Devre arasında Fulham'a yarım sezon için giden Babel, Premier Lig'de de kalitesini göstermeyi başardı. Fulham formasıyla Premier Lig'de 12 maça çıkan Hollandalı sol kanat, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.