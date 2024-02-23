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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri için bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımındaki, 'Tek temsilci olarak ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye devam ediyoruz' ifadeleri dikkat çekti.

23 Şubat 2024 Cuma 11:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
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Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün (cuma) saat 15.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından muhtemel rakipleri için bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin, paylaşımında kullandığı, "Tek temsilci olarak ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye devam ediyoruz." ifadeleri Avrupa'ya veda eden ezeli rakibi Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan)

Molde (Norveç)

Sturm Graz (Avusturya)

Maccabi Haifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

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